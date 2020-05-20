PR-менеджер звезды сериала Мажор Павла Прилучного Мариам Андреевская решила расставить все точки над i в вопросе о долгах актера. Также она рассказала, что сейчас с его квартирой.

PR-менеджер звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного Мариам Андреевская решила расставить все точки над i в вопросе о долгах актера. Также она рассказала, что сейчас с его квартирой.По словам Мариам Андреевской, квартира артиста уже несколько месяцев принадлежит его супругеАгате Муцениеце. Она назвала "полным бредом" информацию о долгах своего подопечного за услуги ЖКХ."Вопрос здесь исчерпан", – цитирует Андреевскую . Она добавила, что ориентироваться на неосведомленность журналистов "как-то странно и глупо".Напомним, ранее на избранницу Павла Прилучного с жесткой критикой обрушилась актриса Настасья Самбурская. Она заявила, что актрисе необходимо развестись и заняться собой. Звезда посетовала на то, что ныне жены звезд привыкли монетизировать все свою семейную жизнь, включая ссоры и расставания.Как писали "Дни.ру", Агата Муцениеце объявила о расставании с еще в конце февраля. Однако пара еще надеялась спасти отношения. Но несколько недель назад знаменитость со слезами объявила на всю страну, что устала прикрывать мужа, что на протяжении десяти дней он выпивал и в таком состоянии даже поднял на нее руку, напугал детей. В итоге звезда подала на развод.