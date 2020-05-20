По оценке Всемирного банка, в крайней бедности из-за пандемии коронавируса могут оказаться до 60 миллионов человек. Таким образом, отмечает глава ВБ Дэвид Малпасс, весь прогресс в борьбе с бедностью, достигнутый в последние три года, будет сведен на нет.

По оценке Всемирного банка, в крайней бедности из-за пандемии коронавируса могут оказаться до 60 миллионов человек. Таким образом, отмечает глава ВБ Дэвид Малпасс, весь прогресс в борьбе с бедностью, достигнутый в последние три года, будет сведен на нет."Наша оценка такова, что до 60 миллионов человек окажутся загнаны в крайнюю бедность, что нивелирует весь прогресс в уничтожении бедности в последние три года​​​. Наши прогнозы показывают глубокую рецессию", — заявил глава международного кредитора в ходе телеконференции.Всемирный банк, как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте организации, уже оказывает поддержку 100 странам, борющимся с пандемией коронавируса. В них проживает 70% населения мира.“С марта Группа Банка быстро оказала рекордный уровень поддержки, помогая странам защитить бедных и уязвимых, укрепить системы здравоохранения, поддержать частный сектор и ускорить восстановление экономики”, – отмечают в ВБ. В общей сложности, до середины 2021 года организация планирует выдать кредиты на $160 млн.“Чтобы вернуться к росту, нашей целью должно быть быстрое и гибкое реагирование на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, предоставление наличных средств и другой расширяемой поддержки для защиты бедных, поддержания частного сектора и повышения устойчивости экономики и восстановления”, – подчеркнул Малпасс, призвав при этом присоединиться к инициативе G20, объявившей мораторий на выплаты долга ряда развивающихся стран, другие государства-кредиторы.