Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) перенесла выборы президента организации на сентябрь следующего года. Изначально выборы были запланированы сентябрь 2020 года.

Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) перенесла выборы президента организации на сентябрь следующего года. Изначально выборы были запланированы сентябрь 2020 года.Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что выборы пройдут в сентябре 2021 года на конгрессе организации, которая пройдет в Санкт-Петербурге. "Нет уверенности, что к нынешнему сентябрю ситуация нормализуется и люди смогут путешествовать по миру. Поэтому мы решили отложить конгресс на год. Я останусь на посту президента еще 15 месяцев", — приводит слова Фазеля РИА Новости.Швейцарец Рене Фазель руководит мировым хоккеем с 1994 года. Срок его полномочтий должен был истечь в сентябре 2020 года.