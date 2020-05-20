У подмосковного футбольного клуба Химкивозникли финансовые проблемы, которые могут помешать команде выступать в премьер-лиги. Более того, Химки могут оказаться в ПФЛ (втором дивизионе).

У подмосковного футбольного клуба "Химки"возникли финансовые проблемы, которые могут помешать команде выступать в премьер-лиги. Более того, "Химки" могут оказаться в ПФЛ (втором дивизионе).Как сообщает "Спорт-Экспресс", клуб в срочном порядке ищет нового инвестора. В противном случае "Химки" не смогут пройти лицензирование ни в премьер-лиге, ни в ФНЛ. В распоряжении подмосковного коллектива осталось менее двух недель.Администрация Московской области урезала финансирования "Химок" в пять раз. Головой бюджет практически исчерпан. Кроме того, у клуба не хватит средств для ареннды "Арены=Химки".