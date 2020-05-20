В начале марте прославленному диктору Светлане Моргуновой исполнилось 80 лет. Тогда еще не было объявлено о пандемии коронавируса, поэтому дома у легенды отечественного телевидения собрались родные и друзья. Но тогда, конечно, никто и подумать не мог, что единственный сын Светланы Михайловны будет сидеть за праздничным столом в последний раз.

В начале марте прославленному диктору Светлане Моргуновой исполнилось 80 лет. Тогда еще не было объявлено о пандемии коронавируса, поэтому дома у легенды отечественного телевидения собрались родные и друзья. Но тогда, конечно, никто и подумать не мог, что единственный сын Светланы Михайловны будет сидеть за праздничным столом в последний раз.Проклятый коронавирус продолжает собирать дань. Очередной его жертвой стал 52-летний Максим Моргунов. Он продолжал работать, поэтому на время разъехался с семьей – жена и дочь жили на даче, а он оставался в московской квартире."У него не было вредных привычек, хронических заболеваний, он не был в "группе риска". Но на работе контактировал с коллегой, его непосредственным начальником. 8-го числа у начальника подтвердили ковид (коронавирусная инфекция – Прим. ред.). Максим сдал тест, и 10 мая получил положительный результат", – рассказал его двоюродный брат Илья Свиридов.Максим Моргунов решил заниматься самолечением – принимал противомалярийные препараты и колол в живот противотромбовые средства. "Он болел дома, температура была от 37.5 до 39. Ничего такого экстраординарного, чтобы непременно госпитализироваться, – уверяет Свиридов. – Разговаривали с ним вчера, днем он дышал плоховато, считал, что идет на поправку, "динамика положительная". С 18:00 перестал выходить на связь, в 21:00 спасатели вскрыли закрытую квартиру и констатировали смерть".Труднее всего эту страшную новость оказалось сообщить матери – Светлане Моргуновой. "Она страшно кричит "Я должна умереть!" – рассказал "Дни.ру" друг и коллега ведущей Владимир Березин. – Мне самому про эту трагедию рассказала подруга Светланы Михайловны, режиссер концертов Любовь Гречишникова, потом родные Иосифа Кобзона позвонили, и дальше мой телефон уже не смолкал – коллеги, телеканал "Россия"...Сам Березин несколько раз пытался дозвониться до Светланы Михайловны, но у нее постоянно "занято". Скорее всего, трубка просто снята, потому ей не до разговоров в такой тяжелый момент. Владимир Березин переживает, что в связи со всеобщим карантином Максима Моргунова не удастся достойно проводить, не получится с ним проститься, нельзя будет обнять и поддержать убитую горем Светлану Михайловну...