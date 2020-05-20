Ямал - в десятке субъектов РФ, полностью обеспечивших педагогов и школьников оргтехникой, необходимой для дистанционного обучения. Работа была проведена в рамках социального проекта Помоги учиться дома, при участии Минпросвещения и Агентства стратегических инициатив, сообщает ГТРК Ямал.

Ямал — в десятке субъектов РФ, полностью обеспечивших педагогов и школьников оргтехникой, необходимой для дистанционного обучения. Работа была проведена в рамках социального проекта "Помоги учиться дома" при участии Минпросвещения и Агентства стратегических инициатив, сообщает ГТРК "Ямал".За время проведения акции было собрано и передано более 234 тысяч компьютеров и планшетов, из них почти 82 тысячи – для учеников из многодетных и малообеспеченных семей, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации.