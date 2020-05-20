Бывший продюсер Юлии Началовой Анна Исаева накануне вечером в своем инстаграм-аккаунте провела прямой эфир. Во время общения со зрителями бизнес-леди вспомнила шокирующую историю из жизни подопечной.

Бывший продюсер Юлии Началовой Анна Исаева накануне вечером в своем инстаграм-аккаунте провела прямой эфир. Во время общения со зрителями бизнес-леди вспомнила шокирующую историю из жизни подопечной.Артистка скоропостижно скончалась в марте прошлого года. Причиной смерти 38-летней звезды стала острая сердечная недостаточность, вызванная заражением крови.После ухода Юлии Началовой Анна Исаева активно делится в соцсетях ранее неизвестными фактами из жизни певицы. Так, во время очередного общения с подписчиками женщина рассказала о некой гадалке, которая еще в начале нулевых озвучила звезде дату последнего дня на Земле.Как-то раз юная исполнительница отправилась к некой Дарье, чтобы узнать, как сложится ее карьера в шоу-бизнесе. Ясновидящая заявила, что Юлии Началовой поможет влиятельный мужчина.13 Мар 2019 в 1:52 PDTТак все и случилось. Правда, артистка думала, что тем самым ключевым человеком в ее судьбе станет Николай Басков, но им оказался Филипп Киркоров. Именно поп-король познакомил девушку с продюсером Мэрайи Кэри Уолтером Афанасьевым, который помог восходящей звезде с записью успешного альбома.К сожалению, гадалка сообщила Началовой и другую информацию. "Я понимаю, как это дико звучит сейчас, но Даша четко назвала дату смерти моего отца и дату смерти Юли", – призналась Анна Исаева.Также продюсер отметила, что Началова в марте прошлого года не верила в свой скорый конец. За неделю до госпитализации артистка работала в студии, напевала новые треки и планировала поставить танцевальные номера после выздоровления.