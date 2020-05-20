Он держал его в воде, пока дядя не перестал подавать признаки жизни

28-летний житель Суздальского района Владимирской области обвиняется в убийстве своего дяди, которого он, предполагаемо, утопил в Нерли, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.По версии следствия, 12 апреля обвиняемый поругался с 46-летним родственником и избил его палкой, после чего положил тело в багажник и вывез на берег реки Нерль. Там он связал дяде руки и ноги и держал в воде, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Всё это была месть за то, что ранее дядя поджёг дом племянника.28-летний обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.