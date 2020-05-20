Мужчина, испытывая финансовые трудности, похитил имущество для последующей продажи.

Следственный отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).Предварительным следствием установлено, что в конце декабря обвиняемый находился в гостях у своей знакомой. Воспользовавшись тем, что хозяйка вышла из комнаты, мужчина забрал со стола ее телефон и покинул квартиру. Похищенное имущество фигурант продал своему приятелю.Однако спустя несколько дней он узнал от своего друга, что женщина написала заявление в полицию по факту кражи. Испугавшись быть привлеченным к уголовной ответственности, мужчина выкупил ранее проданный телефон и передал его потерпевшей. Свою вину фигурант признал полностью, указав, что преступление он совершил из-за финансовых затруднений. Обвиняемый не работает, ранее неоднократно судим за совершение преступлений против собственности.В настоящее время головное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.