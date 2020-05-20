Карабановский инфекционный госпиталь получил современное оборудование

Благотворительный фонд «ЭкоЛайн -Будущее» совместно с компанией «ЭкоЛайн» перенаправил деньги грантового конкурса на помощь медучреждениюСейчас, в период активного распространения новой коронавирусной инфекции и неустанной борьбы за здоровье и жизни людей, наступило, без преувеличения, время для мобилизации. В этой борьбе особое значение приобрело единение людей, медиков, властей, а ещё – бизнеса. Когда многие предприятия приостанавливают свою работу, меняют профиль работы и вынуждены терпеть огромные убытки, стараясь сохранить дело «на плаву», есть те, которые, несмотря ни на что, продолжают выполнять свою социальную функцию. И в дни серьёзных испытаний такая ответственность бизнеса буквально проходит проверку на прочность.Продолжать помогатьТакой остаётся компания «ЭкоЛайн» и Фонд развития социальных и экологических инициатив «ЭкоЛайн-Будущее», созданный как оператор социально-экологических программ на территориях присутствия компании.До пандемии благотворительный фонд активно помогал активистам и неравнодушным людям реализовывать социально значимые инициативы в сфере экологического просвещения, формирования комфортной и современной социально-культурной среды, экологического волонтёрства. Также Фонд выступал организатором конкурса социальных проектов, в котором победители получали гранты на реализацию идей, нацеленных на улучшение качества жителей Александровского района.Среди реализованных инициатив, которые направлены на развитие городской среды, охрану природы, развитие образования, научного и технического творчества, развитие спорта и здорового образа жизни и другие, такие яркие, как «День Дичковского озера», фестиваль «Живи, Родник», экологический марафон «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я» и другие не менее важные и значимые для Александровского района.Так, был объявлен IV по счёт конкурс с грантовым фондом в 2,5 миллиона рублей. Своё желание принять участие и предоставить свой социально-значимые проекты выступили несколько десятков активистов. Но возникновение вируса в стране внесло свои коррективы.Закупили техникуВ нынешних условиях руководству компании и фонда пришлось сделать непростой, но единственно правильный выбор - перенаправить деньги грантового конкурса на помощь Карабановской городской больнице. Там развернут межрайонный инфекционный госпиталь для больных с COVID-19.- Сейчас очень важно объединить усилия, чтобы справиться с распространением болезни, в том числе, на территории нашей области и Александровского района, в частности, - сказала исполнительный директор Фонда «ЭкоЛайн-Будущее» Елена Каниболоцкая. – И мы убеждены, что эти средства помогут выполнить эту цель. В учреждениях здравоохранения, несмотря на огромные усилия властей, есть острая необходимость в оборудовании, которое должно буквально спасать жизни . 2,5 миллиона мы направили на покупку современной техники и средств индивидуальной защиты для госпиталя в Карабанове.Главный врач александровской районной больницы Эммануил Здановский уже принял оборудование: биохимический анализатор FujiDri-Chem и анализатор газов крови i-STAT, а также расходные материалы к этому оборудованию: картриджи и слайды для определения биохимических показателей крови. Эти высокотехнологичные приборы позволяют оперативно отслеживать уровень "С"-реактивного белка в организме, диагностировать критические состояния и получать результаты для широкого меню тестов непосредственно у постели пациента.– Это важная и своевременная помощь, – сказал главврач, – Мы связывались с коллегами из других больниц, знаем, что анализатор газов крови есть только в областном центре. Благодаря i-STAT мы сможем быстро оценить состояние больного и определить тактику лечения .Оборудование ужеработает в Карабановском госпитале в круглосуточном режиме. Анализатор газов крови используется для интенсивной терапии, биохимический анализатор задействован у реаниматологов. Большая часть анализов проводится непосредственно в больнице, расходников хватает, что подтвердил главный врач ЦРБ.К слову, аппараты будут работать и после пандемии, ведь сфера их применения очень широка. Они помогут оказанию качественной медицинской помощи критическим больным и спасти жизнь пациентам.Защитить на передовойСпонсорскую помощь учреждению здравоохранения оказали также в закупке респираторов. В инфекционном госпитале врачи работают в авральном режиме и ежедневно подвергают себя риску, поэтому им нужны средства индивидуальной защиты.ЭкоЛайн передал в Карабановскую городскую больницу 500 респираторов марки FFP-2. Такое количество обеспечивает медперсонал, работающий в «красной зоне», защитой на 500 восьмичасовых смен. Это надёжное средство индивидуальной защиты сейчас использует медперсонал Карабановского инфекционного госпиталя, также они защищали медиков сосудистого центра АРБ, когда он был закрыт на карантин.– Я лично проверил качество респиратора во время работы, оно хорошее, – пояснил Эммануил Здановский. – После смены мы обрабатываем и утилизируем респиратор. Сегодня у нас нет недостатка в одноразовых индивидуальных средствах защиты. Мы обеспечены всем необходимым, в том числе и благодаря помощи «ЭкоЛайн».Поддержали решениеЧто важно, участники грантового конкурса всецело поддержали решение Фонда, отложив реализацию своих проектов на следующий год, тем более, что сейчас режим самоизоляции исключает многие формы работы.– Мы положительно восприняли решение Фонда перевести деньги на покупку медицинского оборудования. В наше время это намного важнее. Тем более, реализовать проект сейчас сложно, поскольку невозможно проводить массовые мероприятия с детьми. Будем ждать лучших времён, – говорит заведующий библиотекой деревне Следнево, автор проекта «Песочная Фантазия» Варвара Кирютина,- Хорошо, что быстро сориентировались, направив помощь медикам. Там работают наши врачи, наши медсестры, а, не дай Бог, мы сами окажемся на больничной койке госпиталя! Сейчас по всей стране помогают больницам, в нашем районе кто еще поможет, если не «ЭкоЛайн»? Проект никуда не денется, не пропадет, настанет более подходящее время, и мы будем участвовать вновь в конкурсе. Обязательно воплотим инициативу в жизнь, – делится своим мнением Анастасия Лепилкина, начальник отдела Недюревского СДК, автор проекта «Досуговый центр "Территория общения".– Очень важно, что деньги пойдут непосредственно на помощь людям, вплотную столкнувшимся с коронавирусом. И у меня есть даже чувство гордости от того, что я к этому доброму делу тоже причастна. В это сложное время надо помогать друг другу. – говорит художница Екатерина Мелкозерова, написавшая как доброволец проект «Сердца четырех». – Мы тоже скорректировали свои планы в условиях пандемии. Группа из четырех художников готовит выставку "Арт-карантины", в условиях самоизоляции пишем картины и представим их людям, как только снимут ограничения режима.Выноска. Высокотехнологичное оборудование позволяет оперативно отслеживать уровень "С"-реактивного белка в организме, диагностировать критические состояния и получать результаты для широкого меню тестов непосредственно у постели пациента.