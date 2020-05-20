В китайском Циндао и мексиканском Монтеморелосе выпал необычный град. Частицы льда по форме походили на тела коронавируса. Местные жители сразу же начали делиться увиденным в соцсетях. На ..

В китайском Циндао и мексиканском Монтеморелосе выпал необычный град. Частицы льда по форме походили на тела коронавируса.Местные жители сразу же начали делиться увиденным в соцсетях. На многочисленных фотографиях отчетливо видно небольшие крупицы в виде шара с шипами. Многие решили, что это явление – ничто иное, как знак свыше. Религиозные люди предположили, что таким образом боги напомнили человечеству о необходимости соблюдать карантинные меры.este sábado se registró una fuerte tormenta con granizo en Montemorelos, Nuevo León, lo que sorprendió a los habitantes no fue la violenta tempestad sino fueron los granizos “en forma de coronavirus”.— Zacatecas 3.0 (@Zacatecas3_0)