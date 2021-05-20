Политик Владимир Гончарик предсказал незавидное будущее президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Политик Владимир Гончарик предсказал незавидное будущее президенту Белоруссии Александру Лукашенко.По словам эксперта, власти республики намерены реализовать концепцию единства народа. Гончарик уточнил, что сначала режим пытался повлиять на белорусов силой, а затем взялся за чистку информационного пространства. Подтверждением этому, подчеркнул политик, является недавняя блокировка крупного портала TUT.by.Политик считает, что действия Лукашенко и его подчиненных ни к чему хорошему не приведут. Попытки замолчать фальсификацию президентских выборов, жестокие расправы над протестующими, найти внешних и внутренних врагов, заткнуть рот всем инакомыслящим – это утопия, уверен эксперт.Гончарик заявил, что перспективы у Лукашенко далеко не радужные. "Все печально закончится", – сказал он в комментарии "Белорусскому партизану". Он добавил, что властям нужно в первую очередь думать об экономике и уровне жизни граждан, а не "мудрить" с передачей обязанностей Совету безопасности.Напомним, 9 мая Александр Лукашенко подписал декрет на случай его убийства. Согласно документу, полномочия главы государства перейдут Совбезу во главе с премьер-министром. Кроме того, в республике будет объявлено чрезвычайное или военное положение.Александр Лукашенко пошел на такой шаг после задержания группы белорусов, готовивших на него покушение. .