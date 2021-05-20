В день открытия марафона Новое Знание перед его участниками выступили первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, помощник главы государства Андрей Фурсенко, телеведущий Владимир Соловьев и другие спикеры.

В день открытия марафона "Новое Знание" перед его участниками выступили первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, помощник главы государства Андрей Фурсенко, телеведущий Владимир Соловьев и другие спикеры."За первый день работы количество просмотров превысило 5 млн", – сказано в сообщении пресс-службы.Также в числе спикеров марафона – президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу компании "Яндекс" Андрей Себрант, режиссер Тимур Бекмамбетов, дизайнер Артемий Лебедев, блогер Илья Варламов и другие.Марафон "Новое Знание" продлится три дня – с 20 по 22 мая. Площадки мероприятия расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Новосибирске, Владивостоке и Калининграде.Марафон проходит по нескольким направлениям: история и культура, наука и технологии, спорт, информационные технологии, индустрия и промышленность. Каждый город представляет одну из областей знаний.В программе марафона – более сотни мероприятий. Гостей ждут дискуссии, лекции, открытые уроки, мастер-классы и интервью.В рамках марафона запланировано выступление всемирно известных спикеров. Один из них – бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.Мероприятие организовано российским обществом "Знание".