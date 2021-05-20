Первые два вагончика планируют установить летом. Адреса их размещения пока не известны. Вопрос находится в стадии согласования.

Во Владимире появятся экопункты, где горожане смогут сдать раздельно собранные отходы за деньги. В Коврове такой проект уже реализовывается.Как сообщила директор областного департамента природопользования Татьяна Клименко, решено увеличить число вагончиков-экопунктов в Коврове и разместить их областной столице.«Возможно, запустят экомобиль, который будет забирать у граждан раздельно собранный мусор», - уточнила она.Первые два вагончика планируют установить летом. Адреса их размещения пока не известны. Вопрос находится в стадии согласования.Что касается платы, то тариф будет примерно таким же, как во втором городе области. За одну бутылку ПЭТ в городе оружейников платят 50 копеек. Аналогичную сумму можно выручить за килограмм стекла. За один килограмм макулатуры дают шесть рублей.