На площадке МЦ «Подкова» при поддержке Администрации Владимирской области и Саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» собрала архитекторов, ..

На площадке МЦ «Подкова» при поддержке Администрации Владимирской области и Саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» собрала архитекторов, страховщиков, кредитные компании, а также организации, занимающиеся индивидуальным жилищным строительством. Цель мероприятия – познакомить жителей Владимирской области, которые мечтают о собственном жилье, и представителей компаний, которые готовы помочь в предоставлении услуг по его приобретению.Как рассказал председатель Совета Ассоциации СРО «ОСВО» Юрий Федоров, всё больше людей стремятся строить частные дома, а не покупать квартиры.«На этой площадке лицом к лицу встречаются заказчики и потенциальные подрядчики. Координатором взаимодействия выступает Ассоциация СРО «ОСВО», которая проверяет участников, что даёт серьёзные гарантии. Сегодня к развитию ИЖС привлечены и президентские, и правительственные программы. Надеемся, что на наших выставках жители найдут себе надёжных партнеров», - добавил Юрий Федоров.В работе форума принял участие и главный архитектор Владимирской области Евгений Миронов, который отметил, что порядка 70% семей нацелены иметь свой дом.«Выставка «Дом себе» необходима всем участникам. Надеюсь, что она станет традиционной, будет развиваться, а с её помощью люди начнут строить дома и воплощать в жизнь свои мечты», - подчеркнул он.Мероприятие вызвало большой ажиотаж у семейных пар. Владимирцы посещали выставку вместе с детьми.«На стенде ООО «Инстройдом» нам доступно и хорошо всё объяснили. Рассказали о субсидии, о которой мы даже не знали. Такая поддержка пойдёт на пользу и приблизит день, когда мы построим дом для нашей многодетной семьи», - поделились впечатлениями Александр и Екатерина Быкадоровы.Владелец компании «Инстройдом» Егор Остроушко заметил, что на рынке мало фирм, которые работают по стандартам.«В результате один недовольный клиент порождает десять. В то время как один довольный даёт максимум трех. Я сразу откликнулся на предложение Ассоциации СРО «ОСВО», с которой я знаком на протяжении шести лет. Одна из немногих организаций, которая обучает, требует, проверяет и следит за соблюдением норм и правил», - подчеркнул Егор Остроушко.В рамках выставки «Дом себе» состоялись «круглые столы» по 10 различным темам, связанным с ИЖС.«Мы работаем с августа 2019 года. Активно взаимодействуем с банками в рамках нацпроекта «Комплексное развитие сельских территорий» по программе «Сельская ипотека». Наша цель - стать связующим звеном, которое берёт на себя ряд вспомогательных функций. Среди них - информирование по строительству, проектированию, по строительным компаниям. По всем темам, о которых обычный человек даже не задумывается, пока не начинает строить собственный дом. Мы предоставляем сведения о территориях, где возможна застройка, плотно коммуницируем с риэлтерскими агентствами. Готовы подобрать варианты проектной и строительной организации, а также компаний, которые проведут геологические и геодезические изыскания на участке, построят инженерные коммуникации, займутся устройством колодцев и проведением электромонтажных работ, а также строительным контролем. Для нас главное, чтобы человек остался доволен своим новым домом, - рассказала директор АНО поддержки и реализации социально значимых инициатив «Центр компетенций Татьяна Тарасова.Организация предоставляет широкий спектр услуг в системе «Одного окна». Гражданину предлагается набор типовых проектов и список подрядчиков. Далее компания организует встречу со строительной фирмой, где обговариваются все тонкости. Основная задача - защитить интересы людей, помочь получить заказ подрядчикам и сделать все, чтобы не возникло проблем с банком. Для физических лиц услуги предоставляются бесплатно.К слову, узнать больше достоверной информации о стройфирмах можно и в интернете.«Кроме новостей, на сайте опубликован каталог строительных услуг и организаций. В разделе ИЖС вы увидите, из какого материала строят дома, контактную информацию, а также фотографии уже реализованных проектов. По строящимся или готовым домам можно «пройтись» виртуально с помощью 3D-туров. Обзоры позволяют рассмотреть внутреннюю планировку и интерьер во всех подробностях. Сейчас мы активно развиваем новый раздел «Блоги экспертов». Также у нас размещены полезные видео по строительной тематике. Заходите, знакомьтесь, включайтесь!», - пояснила редактор информационного портала Мария Шурина.Да, чтобы построить дом - сперва нужны деньги. Где их взять рассказала управляющая владимирским областным центром «Почта Банка» Анна Ковтун:«Все свои самые выгодные решения мы направляем на финансирование ИЖС, и готовы стать ключом, который открывает людям дверь в свой собственный дом», - отметила она.Кредитная программа Почта Банка – альтернатива ипотеке. Здесь от заемщика не требуется огромный пакет документов. Нужны только паспорт и СНИЛС. Залог - не нужен. Процентная ставка - ниже ипотечной. Одобрение происходит очень быстро. Подать заявку можно в компании-партнёре или на сайте банка, поэтому неудивительно, что во время мероприятия часть посетителей перекочевала к стенду «Почта Банка», чтобы уточнить все нюансы и задать вопросы.Во время работы форума «Дом себе» в рамках «круглых столов» прозвучала лекция «Основные особенности ИЖС» от резидента ТЦ «Тандем» строительной компании «Эколайф». Зампред Комитета Российского Союза строителей по развитию инженерной инфраструктуры А.Н. Рыжакова рассказала об успешном применении в условиях нашего климата возобновляемых источников энергии, а о принципах ландшафтной архитектуры и дизайна придомовой территории рассказала П.М.Алехина — председатель Владимирского объединения ландшафтных дизайнеров.Высказываясь о преимуществах бельгийских систем отопления и водоснабжения в ИЖС, представитель ООО «ХЕНКО РУС» Алексей Касабян отметил, что на мероприятии собрались профессионалы своего дела.«Выставка позволит вывести процесс индивидуальной стройки на более цивилизованный и комфортный уровень, чтобы человек нашел лучших из лучших», - подчеркнул Алексей Касабян.Заместитель председателя Совета народных депутатов Владимира Лариса Пышонина уверена:«Именно на таких мероприятиях люди узнают — как воспользоваться более доступными банковскими услугами, где искать надежного застройщика».В результате и участники, и посетители первой во Владимирской области выставки «Дом себе» сошлись в том, что они благодарны организаторам за отличную новую возможность воплотить мечту о собственном, надежном, тёплом и уютном доме, который прослужит не одному поколению.