К поискам подключились волонтёры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Во Владимирской области два подростка 14 и 15 лет сбежали из детского дома. Об этом рассказал региональный омбудсмен Геннадий Прохорычев.Предположительно, оба парня находятся во Владимире. К поискам подключились волонтёры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».Напомним, что по информации ПСО, за 2020 год во Владимирской области пропали 115 детей, из них живыми найдены 113 несовершеннолетних. Двое - погибли.Ранее мы сообщали, что в конце прошлой недели в регионе 11-летний мальчик. Спустя менее чем сутки ребёнка нашли живым.