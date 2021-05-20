Полиция проводит проверку происшествий.

В Кольчугинском районе 19 мая из окна выпал мальчик 2018 года рождения. В результате происшествия ребёнок с серьезными травмами был госпитализирован в больницу. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.«Сегодня, 20 мая, сообщение о выпадении из окна 11-месячного малыша поступило в ОМВД России по Петушинскому району», - добавили в полиции.Сотрудники МВД изучают обстоятельства обоих инцидентов. Выясняются причины трагедий.Напомним, что за 2020 год в полицию региона поступило более 20 сообщений о выпадении детей из окон. В 2020 году зарегистрировано уже пять подобных заявлений.