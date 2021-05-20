Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области «Энергосбыт Волга» и региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Биотехнологии» подписали соглашение о сотрудничестве, результатом которого станет создание единого платёжного документа. Пилотный проект будет запущен на территории Вязниковского и Гороховецкого районов, включая районные центры.
Единый платёжный документ будет сформирован для собственников частных домовладений (индивидуальных жилых строений) и будет содержать данные для оплаты двух услуг: «Электроснабжения» и «Обращения с ТКО». Жители получат новые квитанции в начале июня.
«Компания «Биотехнологии» стала вторым региональным оператором по обращению с ТКО, с которым мы запускаем совместный проект. Таким образом жители уже восьми районов нашей области будут получать единый платёжный документ, который позволяет контролировать состояние своих счетов за услуги ЖКХ и оплачивать их в одном месте», – отметил генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.
Для оплаты квитанций клиенты могут обратиться в офис «Энергосбыт Волга» или воспользоваться удобной дистанционной формой «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте компании. Для совершения платежа не требуется регистрация, достаточно указать номер лицевого счёта. Для пользователей мобильного банка доступна оплата с помощью QR-кода.
Также для клиентов, получающих единый платёжный документ, на сайте компании доступен Личный кабинет: . Для жителей Вязниковского и Гороховецкого районов регистрация будет доступна с 1 июня. Сервис позволяет контролировать состояние лицевого счёта, передавать показания приборов учёта, производить оплату онлайн. Кроме того, клиенты могут управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям, показаниям, оплате и отслеживать статистику по ним. При возникновении вопросов пользователь может направить обращение специалистам энергокомпании. Для регистрации в Личном кабинете достаточно указать электронную почту и номер телефона.
По вопросам оказания услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами необходимо обращаться в адрес ООО «Биотехнологии»:
Вязниковский район
Адрес: г. Вязники, ул. Ленина, 26 офис 39
Телефон: 8 (49233) 3-06-72
Время работы: Понедельник-пятница с 09:00 до 17:00
Гороховецкий район
Адрес: г. Гороховец, ул. Ленина, 5
Телефон: 8 (49238) 2-16-73
Время работы: Понедельник-пятница с 09:00 до 17:00
Обмен информацией с потребителями услуг может осуществляться посредством электронной почты
E-mail: [email protected]
биотехнологии33.рф