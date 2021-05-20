Главный детский омбудсмен России Анна Кузнецова согласовала кандидатуру Юлии Раснянской на пост уполномоченного по правам ребенка в 33 регионе. Об этом стало известно 20 мая. На имя спикера

Главный детский омбудсмен России Анна Кузнецова согласовала кандидатуру Юлии Раснянской на пост уполномоченного по правам ребенка в 33 регионе. Об этом стало известно 20 мая. На имя спикера облпарламента Владимира Киселёва поступила телеграмма, в которой сообщается о решении федерального детского омбудсмена согласовать в должности Раснянскую. Теперь дело за депутатами ЗС. Они должны утвердить нового уполномоченного