В четверг вечером во Владимире и на северо-востоке области ожидается гроза с дождём и градом. Усиление порывов ветра до 17 м/с. МЧС со ссылкой на синоптиков сообщает об ухудшении погодных

В четверг вечером во Владимире и на северо-востоке области ожидается гроза с дождём и градом. Усиление порывов ветра до 17 м/с. МЧС со ссылкой на синоптиков сообщает об ухудшении погодных условий. Возможны обрывы линий связи и электропередач, аварии на объектах энергоснабжения. Гражданам рекомендовано не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями. А завтрашний