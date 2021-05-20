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<a href="https://33live.ru/novosti/20-05-2021-intervyu-kak-projdut-vo-vladimirskix-shkolax-poslednie-zvonki-i-vypusknye-baly.html" target="_blank">Интервью: Как пройдут во владимирских школах последние звонки и выпускные балы</a> - 21 мая во владимирских школах прозвенят последние звонки. А c 31 числа начнутся экзамены. О том, в каких условиях пройдут торжественные мероприятия и итоговая аттестация, расскажет наш гость,