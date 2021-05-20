Площадь возгорания сухостоя составила 120 квадратных метров.

20 мая в 15:56 на пульт ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании сухостоя на улице Полянка во Владимире.Звонившие уточнили, что огонь вплотную подобрался к расположенным рядом постройкам.По прибытии пожарных установлено, что горит трава на площади около 120 квадратных метров, огонь подходит к строениям, при этом наблюдалось сильное задымление в одном из гаражей.Спасатели локализовали травяной пожар и потушили огонь в гараже. Пал травы был ликвидирован.Всего на вызов выезжали 1 единица техники и 4 человека от МЧС России, а также 1 единица техники и 3 человека от поисково-спасательного отряда Владимира.Напомним, что сегодня днём из-за пала сухой травы , расположенный в Суздальском районе. Своевременный звонок в МЧС и подоспевшие пожарные отстояли населённый пункт и не дали огню распространиться на жилые постройки.