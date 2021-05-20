Директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяна Клименко во время конференции подвела итоги реализации нацпроекта «Экология».

Директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяна Клименко во время конференции подвела итоги реализации нацпроекта «Экология».«В прошлом году проводилась очистка более 4 километров русла реки Унжа в Меленках, на что было потрачено более 20 млн рублей», - рассказала глава ведомства.В 2021 году на водоеме завершена очистка иловых карт и их рекультивация. Река вернулась в нормальное состояние.«Со дна доставали и велосипеды, и коляски, и цепи, и кровати», - пояснила Татьяна Клименко.Свыше 140 млн рублей получено на рекультивацию свалок в Петушках, Красной Горбатке и Оргтруде.«В этом году в списке заявок переработка полигонов ТБО в деревне Фоминки Гороховецкого района, городе Курлово Гусь-Хрустального района, Суздале, а также восстановление земель Ковровской городской свалки в Ащеринском карьере. По всем объектам готова ПСД», - уточнила госслужащая.Плановые показатели в сфере обращения с ТКО Владимирская область перевыполнила более чем в два раза.«Мы должны были обрабатывать 5% мусора, а в реальности цифра держится на уровне 11%», - рассказала о показателях директор департамента.К 2024 году во Владимирской области на сортировку должно направляться уже 68% отходов. Для этого ведётся подготовка к запуску нескольких мусоросортировочных комплексов: двух в Тереховицах и одного под Муромом. Ещё один планируется строить в Петушинском районе. Мощность каждого объекта будет достигать 40 тысяч тонн в год. Сортировки должны уменьшить объёмы мусора, вывозимого на полигоны, на 10%.Снизить объемы вывозимого мусора призвано внедрение раздельного сбора ТКО.