20.05.2021

2021-05-20 19:25:05

Как избежать повторения казанской трагедии

С момента трагедии в гимназии Казани прошло 9 дней. Обсуждение новых законопроектов, которые могли бы предотвратить подобные случаи, не заканчивается. Анастасия Колова, ведущая радио "Маяк. Владимир", побеседовала с педагогом-психологом и председателем совета "Свет жизни", чтобы узнать, как не допустить повторения истории.