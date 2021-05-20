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<a href="https://33live.ru/novosti/20-05-2021-kak-vybrat-kushetku-dlya-detskoj-komnaty.html" target="_blank">Как выбрать кушетку для детской комнаты</a> - Выбор мебели для детской — дело ответственное. Она должна соответствовать возрасту и потребностям ребенка.