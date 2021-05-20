Выбор мебели для детской — дело ответственное. Она должна соответствовать возрасту и потребностям ребенка.
Быть практичной, удобной и иметь красивый дизайн. Выбирая предмет мебели для сна, можно выделить компактный, небольшой диван под названием кушетка, который вот уже многие годы пользуется неизменной популярностью среди покупателей.
Преимущества кушетки
Отличный вариант для детской, ввиду своей эргономичности, - кушетка со спальным местом для ребенка
. Такие предметы мебели делятся на несколько видов. Но условно это разделение можно сократить до двух основных: не раскладные и раскладные. В первом случае, кушетка представляет собой небольшой не раскладывающийся диван. Второй тип данной мебели — раскладной с раздвижным, выкатным или стационарным спальным местом. И классический, и раскладной варианты обладают небольшими размерами и значительно экономят пространство.
Большинство детских комнат не отличаются крупными габаритами, а места для игр и учебы должно быть как можно больше.
Зачастую кушетки для детских комнат оснащены выдвижными ящиками, расположенными в нижней части мебели. В них можно сложить постельные принадлежности, подушки, одеяла, покрывала и другие вещи ребенка. А это дополнительный плюс для экономного использования жилой площади.
У кушетки, в отличие от обычного дивана, матрас можно заменить на любой по желанию. Это дает возможность использовать ортопедические варианты, что немаловажно для формирования правильной осанки ребенка. Еще одним далеко не последним аргументом в пользу покупки кушетки является ее цена. Как правило, этот предмет мебели имеет невысокую стоимость.
Как правильно выбрать
При покупке мебели для детей лучше отдать предпочтение магазину, в котором вы сможете предварительно осмотреть кушетку, попробовать ее разложить. В процессе тестирования своей покупки обратите внимание на:
качество сборки;
безопасность;
прочность каркаса;
простоту в уходе;
легкость трансформации;
материал конструкции;
ткань обивки;
отсутствие острых углов и других опасных деталей.
Не секрет, что дети растут. Это стоит учитывать, выбирая спальное место для ребенка. В таком большом разнообразии конструкций, цветов и дизайнов несложно заблудиться. Поэтому при покупке стоит задуматься о размере и оформлении данной мебели. По мере взросления у ребенка неизбежно изменятся потребности и вкусы. Поэтому габариты и внешний вид мебели могут стать неактуальными. Многие кушетки можно изготовить на заказ, с учетом своих индивидуальных размеров и дизайна. Ну и конечно же, главное — чтобы вашему ребенку было приятно и комфортно пользоваться своим спальным местом.