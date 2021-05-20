В городе Барановичи в Брестской области на западе Белоруссии потерпел крушение учебный самолет Як-130. На борту находились майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко, они погибли. ..

В городе Барановичи в Брестской области на западе Белоруссии потерпел крушение учебный самолет Як-130. На борту находились майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко, они погибли. Благодаря их мужественным действиям жертв на земле при крушении удалось избежать. Сам момент крушения попал на видео, передает . Его засняла камера видеорегистратора случайного автомобилиста.