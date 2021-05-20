20.05.2021

2021-05-20 19:25:05

«Музейные истории» 20 мая 2021

Очередной выпуск из Владимиро-Суздальского музея-заповедника.



- Как прошла акция "Ночь музеев" во Владимирской области?



- Итоги выставки "Пыль чужих дорог" и подготовка к новой, с названием "Сунгирь".



- И экскурсоводы - какие тонкости в работе им необходимо соблюдать?



Расскажет Николай Полидовец.