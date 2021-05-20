Единый номер горячей линии по вопросам коронавируса – 122.

Во Владимирской области с декабря 2020 года работает горячая линия по коронавирусу, на которую жители региона обратились уже более 30 тысяч раз. При этом более 1600 звонков связаны с записью на вакцинацию.«Если зимой жители Владимирской области чаще всего обращались по поводу вызова специалиста на дом, записи на приём, по вопросам доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения, лечения и вакцинации от ковида, то сейчас участились звонки, связанные с поступлением «Спутника V» и получением сертификата о вакцинации», – рассказала директор МИАЦ Юлия Арсенина.Напомним, что единый номер горячей линии по вопросам COVID-19 – 122.