20.05.2021

2021-05-20 15:00:05

На мосту у ДТЮ рабочие срезают старый асфальт

Ремонт моста у Дворца детского и юношеского творчества во Владимире идет в соответствии с графиком. Рабочие уже срезают слой старого асфальта. Это видео сделано час назад.



Напомним, . Мост вошел в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Стоимость ремонта - около 14 миллионов рублей. За работы отвечает "ДСУ -3". В ходе ремонта заменят тротуарные блоки, установят новое освещение и ограждение. Сейчас на мосту организовано реверсивное движение. В мэрии Владимира обещают, что уже 1 ноября оно будут восстановлено полностью, с остановками общественного транспорта непосредственно у ДТЮ. Отметим, что длина моста 64 метра. Он был построен в 1987 году, и до сей поры ни разу капитально не ремонтировался.