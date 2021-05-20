В процессе беседы злоумышленник неожиданно заявил продавцу, что имеет при себе оружие и воспользуется им, если девушка нажмет кнопку тревожной сигнализации...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Гольяново г. Москвы совместно с коллегами из ОУР УВД по ВАО и УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения на салон сотовой связи», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что злоумышленник зашел в помещение салона сотовой связи на Уральской улице и, якобы заинтересовавшись товаром, начал расспрашивать продавца о характеристиках дорогостоящего мобильного телефона. В процессе беседы мужчина держал гаджет в руках и неожиданно заявил продавцу, что имеет при себе оружие и воспользуется им, если девушка нажмет кнопку тревожной сигнализации. После этого он быстро вышел из помещения, прихватив мобильное устройство. Продавец попыталась его догнать, но злоумышленник скрылся.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Новосибирской улице. Им оказался 44-летний приезжий. Выяснилось, что оружия у злоумышленника, когда он угрожал сотруднице салона, на самом деле не было.Следственным отделом ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73