В результате проведенных обысков сотрудниками полиции обнаружено и изъято различное игровое оборудование, а также компьютеры в количестве 32 штук, мобильные телефоны и черновые записи...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы при силовой поддержке ОБ ППСП УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали участников организованной группы по подозрению в незаконной организации азартных игр.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили и пресекли деятельность двух нелегальных игорных заведений, расположенных в квартире одного из домов на Кутузовском проспекте и повторно на Студенческой улице в нежилом помещении, где некоторое время назад оперативники уже проводили мероприятия.Заведения, в том числе и то, которое было вновь организовано, работали в закрытом режиме, с соблюдением всех мер безопасности и конспирации. Посетители могли попасть на игру только по приглашению в программах-мессенджерах или через закрытые группы в социальных сетях в сети Интернет.В результате проведенных обысков сотрудниками полиции обнаружено и изъято различное игровое оборудование, а также компьютеры в количестве 32 штук, мобильные телефоны и черновые записи, в которых отражена бухгалтерская отчетность противоправной деятельности.Правоохранителями установлены 2 граждан: 24-летний мужчина и 29-летняя женщина, причастные к организации незаконных игр, которым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственными органами принято процессуальное решение.В настоящее время полицейскими проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных фактов противоправной деятельности задержанных, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93