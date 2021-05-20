На днях председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв принимал жителей области. В этот раз больше всего обращений на личном приёме у спикера регионального парламента было по ..

На днях председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв принимал жителей области.В этот раз больше всего обращений на личном приёме у спикера регионального парламента было по вопросам медицины и дорог.Общались по видеосвязи и телефону - во-первых, продолжают действовать коронавирусные ограничения, а во-вторых, так удобнее жителям отдалённых районов области.Как водится, люди обращались и с личными просьбами, и с проблемами целых населенных пунктов.Течёт ручей?Жителей деревни Дубцы Меленковского района давно беспокоит состояние дороги. Грунтовку при любом дожде размывает так, что не проехать. Всё дело в небольшой речушке, почти ручье, который пересекает дорогу. Его необходимо «спрятать» в трубу. Обращение поступило через соцсети ЗС ещё в апреле. Владимир Николаевич уже проработал этот вопрос. Местная администрация ответила - проблему решат. В ближайшее время произведут грейдирование, нарежут кюветы, уложат водопропускную трубу. Через неё необходимо построить мостик. Прямо сейчас в местном бюджете свободных денег нет. Киселёв пообещал связаться с руководством района и лично попросить, чтобы из средств областной субсидии или за счёт экономии по торгам эти работы профинансировали.Дорогие дороги?На дороги пожаловались и жители Вязников: при строительстве двухуровневой развязки на 300-м километре М7, большегрузы с песком и щебнем курсировали по городским дорогам, не приспособленным для таких нагрузок, и продавили асфальт. Владимир Киселёв разделяет негодование горожан. Еще в декабре прошлого года он побывал в районе и уже тогда обратил особое внимание на состояние местных дорог. На личном приёме спикер ЗС рассказал вязниковцам о результатах работы. Благодаря тому, что депутаты добились увеличения финансирования муниципальной дорожной деятельности, многие местные дороги получили шанс на восстановление. Конкретно Вязниковскому району дополнительно пришло более 48 млн руб., и в общем теперь можно направить на дороги свыше 129 млн руб. Получится отремонтировать, в том числе, и улицы, о которых вязниковцы писали, - Железнодорожную и Горького. По первой уже заключили контракт с подрядчиком, по второй - готовят торги.- В ближайшее время я планирую рабочую поездку в Вязники. Вместе посмотрим, как идёт работа, - заверил Владимир Киселёв.Личная больЖительница Суздальского района позвонила с личной болью. Она буквально «выбивает» для своего супруга с тяжёлой астмой положенные по закону бесплатные лекарства. После перехода на новую схему обеспечения льготными медикаментами пошел вал жалоб от пациентов. Несмотря на все предпринятые департаментом здравоохранения меры, окончательно проблему до сих пор не решили, и в самых острых случаях «ручной режим» остаётся главным и самым эффективным способом решения проблемы. В этом случае запрос от Киселёва в облздрав дал быстрый результат: необходимое мужчине лекарство буквально на днях поступит в аптеку, и пациент сможет его получить.- Люди ко мне всегда приходят с разными вопросам. Иногда, как в случае с дорогами, нужны системные решения. Мы постоянно говорим о том, что нужна областная программа по реконструкции и строительству муниципальных дорог. В обладминистрации нас так и не услышали. Мы были вынуждены самостоятельно разработать и принять изменения в бюджет, благодаря которым территории получили в этом году на свои дороги примерно 1,6 млрд руб. из областной казны. Но есть и другие просьбы. Чтобы их выполнить, иногда не нужно ничего, кроме простого человеческого участия и помощи грамотных специалистов. Любая проблема, с которой человек ко мне пришёл, важна. Поэтому я не делю обращения на «большие» и «мелкие». Стараюсь всегда вникать и помогать, - резюмировал глава областного парламента.