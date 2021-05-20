Мероприятие состоится между сёлами Лопатицы и Глазово. Начало акции в 13:00.

Владимирское отделение мотоклуба «Ночные волки» 22 мая в рамках международной акции «Сад памяти» проведёт мероприятие «Русский лес». На территории Суздальского лесничества 200 членов объединения высадят более шести тысяч саженцев.«Сосны будут высажены в память о погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Запланированы мероприятия по улучшению санитарной безопасности лесного массива и благоустройство мест отдыха», - уточнили в Белом доме.Мероприятие состоится между сёлами Лопатицы и Глазово. Начало акции в 13:00.