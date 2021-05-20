Члены общественных советов посетили изолятор временного содержания в Гусь-Хрустальном районе и отдел по вопросам миграции в Юрьев-Польском.

В рамках акции «Гражданский мониторинг» и осуществления общественного контроля за деятельностью полиции председатель Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Гусь-Хрустальный» Наталья Турнаева посетила изолятор временного содержания. Основной целью стало ознакомление с условиями содержания граждан, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.В ходе посещения изолятора общественница ознакомились с режимом и условиями содержания в ИВС, уделила внимание вопросам обеспечения безопасности задержанных, организации питания, оказания им медицинской помощи.Проверяющая пообщались с гражданами, находящимися под стражей. Жалоб на условия содержания не поступило.По итогам проверки председатель Общественного совета при ОМВД Наталья Турнаева положительно оценила условия содержания, а также отметила соответствие помещений ИВС всем необходимым требованиям.В рамках акции провел проверку деятельности подразделения по вопросам миграции член Общественного совета при ОМВД России по Юрьев-Польскому району Сергей Соловьев.Сотрудники ОВМ ознакомили общественника с перечнем государственных услуг, оказываемых гражданам, осмотрела места приема граждан, изучил информацию на стендах.По результатам посещения общественник отметил компетентность и вежливость сотрудников подразделения, а также внимательное отношение к гражданам.