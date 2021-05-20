По итогам проверки свалки обнаружены на улицах Кутузова, Комсомольской, Стахановской и улице Ленина рядом с домом № 6 «А».

Эксперты Общероссийского народного фронта во Владимирской области добились от регоператора вывоза мусора с контейнерных площадок в Вязниках. С проблемой о навалах отходов вокруг ёмкостей к «фронтовикам» обратились местные жители.«Информация подтвердилась. Мы обнаружили несколько стихийных свалок, составили перечень адресов и передали его мусоровывозящей компании», – пояснил эксперт ОНФ во Владимирской области Никита Ефимов.По итогам проверки свалки обнаружены на улицах Кутузова, Комсомольской, Стахановской и улице Ленина рядом с домом № 6 «А». В основном вокруг контейнеров складировались ветви деревьев и негабаритный хлам.На время весеннего благоустройства города ОНФ попросил регоператора поменять график обслуживания площадок на более интенсивный.«Мы постараемся активнее осуществлять сбор и вывоз ТКО. Уже спланировали дополнительную механизированную уборку. Правда, и сейчас вывозим мусор ежедневно, но его несут и несут», – заверил генеральный директор ООО «Экоград» Александр Панфиленко.В результате проверки мусор был вывезен на полигон ТБО. Вопрос находится на контроле активистов Народного фронта.