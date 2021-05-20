Наблюдательный совет конкурсного отбора АНО Институт развития интернета под председательством первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко определил победителей второй сессии конкурса на создание интернет-контента для молодежи. Финансирование в размере 1,1 млрд рублей получат 62 проекта.

Наблюдательный совет конкурсного отбора АНО "Институт развития интернета" под председательством первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко определил победителей второй сессии конкурса на создание интернет-контента для молодежи. Финансирование в размере 1,1 млрд рублей получат 62 проекта.На вторую волну конкурса поступило 490 заявок. Три проекта получили поддержку на условиях софинансирования. В число победителей попали проекты, посвященные истории России, развитию внутреннего туризма, популяризации отечественной науки.Один из таких проектов – цикл документальных фильмов о русских ученых "Случай. Бог. Изобретатель". Еще один проект – мобильное приложение "Москва 41", посвященное 80-летию обороны столицы от немецко-фашистских войск.В ходе второй конкурсной сессии отобрано восемь сериалов. Один из них называется "Фендзона" и рассказывает о студенте-психологе, который пытается изобрести методику превращения дружеских отношений в романтические. Другой сериал затрагивает тему буллинга в подростковой среде.Первая сессия приема заявок проходила со второго по 20 ноября прошлого года. Выбрано 40 победителей. Вторая сессия длилась с 23 ноября 2020 года по 19 февраля 2021 года, третья – с 18 марта по 30 апреля. Ее итоги подведут к концу июля этого года.Полный перечень проектов-победителей и новости проекта доступны на .