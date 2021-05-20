Обширная российская территория целыми веками является предметом зависти. Русские земли до сих пор не дают покоя жителям Запада.

Обширная российская территория целыми веками является предметом зависти. Русские земли до сих пор не дают покоя жителям Запада.Одно из популярных немецких изданий выпустило статью о принадлежащей России части Арктики. Авторы публикации заявили, что российские власти якобы хотят помешать другим государствам использовать её на фоне повышающегося интереса к ресурсам этой части света.Это вызвало настоящую бурю возмущения у немецких пользователей интернета. Некоторые комментаторы выразили надежду, что когда технологический прогресс позволит противодействовать российскому ядерному оружию, карта мира будет выглядеть иначе. По словам одного из них, в таком случае российскому "народишке" останется лишь клочок земли размером с Польшу, поскольку он будет соответствовать численности его населения. Остальные же земли честно поделят между собой другие страны, сообщает телеканал "".Однако экономист Антон Любич напомнил, что в Германии живут около 80 миллионов человек и взгляды нескольких злопыхателей не отражают мнения всего немецкого народа. Эксперт обратил внимание на результаты социологических опросов, согласно которым порядка 35% населения ФРГ положительно относится к России и ещё около 25% не питают по отношению к ней негативных эмоций. Любич также подчеркнул, что подобные комментарии и вовсе могли написать не немцы, а люди из любой другой страны, хорошо знающие немецкий язык.