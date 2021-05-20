Самолет Boeing 737-86X Военно-воздушных сил Польши пролетая возле границ с Чехией передал на землю сигнал о захвате, передает . Военное командование страны объяснило произошедшее учениями. Подробности произошедшего устанавливаются.

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