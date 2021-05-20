Самолет Boeing 737-86X Военно-воздушных сил Польши пролетая возле границ с Чехией передал на землю сигнал о захвате, передает . Военное командование страны объяснило произошедшее учениями. ..
<a href="https://33live.ru/novosti/20-05-2021-polskij-voennyj-samolet-podal-signal-o-zaxvate.html" target="_blank">Польский военный самолет подал сигнал о захвате</a> - Самолет Boeing 737-86X Военно-воздушных сил Польши пролетая возле границ с Чехией передал на землю сигнал о захвате, передает . Военное командование страны объяснило произошедшее учениями. ..
[url=https://33live.ru/novosti/20-05-2021-polskij-voennyj-samolet-podal-signal-o-zaxvate.html]Польский военный самолет подал сигнал о захвате[/url] - Самолет Boeing 737-86X Военно-воздушных сил Польши пролетая возле границ с Чехией передал на землю сигнал о захвате, передает . Военное командование страны объяснило произошедшее учениями. ..