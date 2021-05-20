Линейки с участием учащихся из разных классов допускаются только на открытом воздухе. Только в этом случае на них пустят родителей.

Во Владимирской области 21 и 22 мая последний школьный звонок прозвучит для 5600 одиннадцатиклассников и 12700 девятиклассников региона. В целом учебный год завершится для более 143 тысяч школьников.«Каждая школа самостоятельно выбирает формат и дату проведения мероприятия, которое должно пройти с соблюдением требований Роспотребнадзора. Обязательным остаётся соблюдение масочного режима и социальной дистанции. При проведении праздников в актовом, музыкальном или спортивном зале перед началом и после окончания торжеств будут проводиться влажные уборки с применением дезинфицирующих средств», - сообщили в департаменте образования Владимирской области.Мероприятия в помещении могут быть организованы для учеников одного класса. Линейки с участием учащихся из разных классов допускаются только на открытом воздухе. Только в этом случае на них пустят родителей.