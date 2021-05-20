С предложением выступил секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.

С предложением выступил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Звания "Город трудовой доблести" получат Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень.По словам Турчака, эти города достойны звания. Их вклад подтверждается экспертным заключением Российской академии наук, отметил секретарь генсовета партии.Он напомнил, что год назад президент поддержал инициативу партии о присвоении почетного звания 20 городам. В большинстве из них "Единая Россия" вместе с местными жителями и Российским-военно историческим обществом определила места, где будут располагаться памятные стелы.«В настоящий момент в городах идет процесс их установки», — сказал Турчак.Он отметил, что благодаря кампании по присвоению почетного звания жители городов начали больше интересоваться историей своей малой родины, событиями военного времени и подвигами тружеников тыла.Путин сообщил, что знает о проработке этого вопроса с общественными организациями и с гражданами. «Поэтому так и будем действовать дальше», —сказал глава государства.Также в партии предложили расширить список городов-претендентов на почетное звание. Единороссы готовы провести подготовительную работу летом. Люди надеются, что таких городов будет больше, сказал Турчак.