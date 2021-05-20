Президент России Владимир Путин сделал важное заявление в ходе организационного комитета Победа.

Президент России Владимир Путин сделал важное заявление в ходе организационного комитета "Победа".По словам главы России, некоторые оппоненты осмеливаются публично говорить о том, что богатства Сибири несправедливо принадлежат одной стране. Владимир Путин пообещал жесткий ответ всем, кто попытается покуситься на эту территорию. "Зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться", – заверил он.Вместе с этим президент отметил, что Россия не взяла курс на милитаризацию экономики. Путин рассказал, что в этом году расходы на оборону составили три триллиона рублей (около 42 миллиардов долларов), в то время как в США власти отдали более 779 миллиардов долларов.Также российский лидер сообщил об участившихся попытках оболгать историю Великой Отечественной войны, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацистской Германии. Путин призвал не допустить того, чтобы молодым людям "промывали мозги", передает РИА Новости.В минувший вторник, 18 мая, президент . В ходе выступления перед дипломатами Владимир Путин заявил, что мировое сообщество должно беречь дух союзничества и работать над позитивной повесткой дня. Он подчеркнул, что Россия открыта к диалогу.Ранее "Дни.ру" написали о том, как польские читатели портала Interia отреагировали на слова Владимира Путина об отношениях Москвы и Варшавы. Пользователи считают, что Польше пора начать налаживать связи с Россией и .