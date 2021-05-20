Эксперты подсчитали, что в стакане йогурта содержится от одной до шести чайных ложек сахара.

Эксперты подсчитали, что в стакане йогурта содержится от одной до шести чайных ложек сахара.Йогурт с клубникой входит в число наиболее распространенных вкусов и является одним из любимых для потребителей. Роскачество питьевые клубничные йогурты 20 производителей, представленные на полках магазинов. Отбор проб проводился в установленные сроки годности с соблюдением обязательных условий хранения и транспортировки.Общие результатыВ исследованном продукте не выявлены антибиотики, а содержание крахмала оказалось крайне низким - менее 0,5%. Почти ни одна компания не использовала искусственные красители и консерванты.Питьевые йогурты оказались богаты полезными молочнокислыми бактериями, количество которых остается высоким на протяжении всего срока годности. Заявленные на этикетке полезные бифидобактерии действительно присутствуют в продукции.Интересно, что никто из производителей не добавляет в йогурт свежие фрукты. Это может его испортить. Фруктовым наполнителем может быть пюре, варенье, джем, ягодный сок, либо ароматизатор или краситель.Сколько сахара в питьевых йогуртахСреди питьевых йогуртов, выбранных для экспертизы, сахар был во всех. Однако сахарозы в них оказалось гораздо меньше, чем в ложковых. В питьевых — от 2,5% до 8,5% сахара, в ложковых — от 4% до 14%.Важно. В одном стакане питьевого клубничного йогурта может содержаться от одной до шести чайных ложек сахара.Больше всего сахарозы оказалось в «Белом городе», «Ростагроэкспорте», «Вкуснотеево» и «365 Дней» - от 8% до 8,6%. Если вы купили йогурт с массой нетто 750 грамм и с содержанием сахарозы 8,5%, то будьте готовы, что в ваш организм попадет 63,75 г сахара, что равняется 18-ти чайным ложкам.Меньше всего сахарозы у «ВкусВилл» - 2,4%, «Эконива» - 3,5 % и «Красная цена» - 4,2 %.В целом во фруктово-ягодных йогуртах сахара и углеводов в 2–3 раза больше, чем в продукции без наполнителей.В четверти из исследованных йогуртов — избыток дрожжейЗамечания к качеству питьевого йогурта в основном связаны с превышением в них дрожжей: нарушения выявлены в 5 из 20 товаров и свидетельствуют о нарушении температурного режима. Это йогурты «Белый город», «Ирбитский», «МясновЪ», «То, что надо!» и «365 дней».«Мы видим по результатам исследования, что в настоящее время есть системная проблема с нарушением условий хранения кисломолочных продуктов от выгрузки до полки. Йогурт, как и другие кисломолочные продукты, относится к товарам, для которых крайне важно строгое соблюдение условий хранения по всей цепочке – от отгрузки с предприятия до стола покупателя», — пояснил генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.Из-за избытка дрожжей в йогуртах может испортиться вкус, запах и появится газообразование. Для здорового человека это не опасно. Однако риск ухудшения самочувствия повышается, если есть проблемы с иммунитетом.Претенденты на Знак качестваПитьевые клубничные йогурты «Активия», «Вкуснотеево», «Слобода», «Красная цена», Epica и Valio по итогам исследования соответствуют и требованиям законодательства, и стандарту Роскачества. Данные товары могут претендовать на присвоение государственного Знака качества.Не дотянулись до опережающих требований, но полностью соответствуют нормам законодательства - «Авида», «Рузское молоко», «Бежин луг», «BioБаланс», «Фермер рекомендует» и «Чудо».