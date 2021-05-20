Выполняя ремонтные работы в квартире потерпевшей, злоумышленник воспользовался удобным моментом и похитил ювелирные украшения...

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району задержан 26-летний приезжий по подозрению в краже ювелирных украшений», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.По версии следствия, 43-летняя местная жительница наняла через сайт объявлений бригаду рабочих для выполнения в ее квартире на улице Академика Скрябина ремонтных работ. На второй день, когда мастера ушли, женщина обнаружила пропажу ювелирных украшений из шкатулки. Материальный ущерб составил 650 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже – 26-летнего приезжего, который дал признательные показания. Выполняя ремонтные работы в квартире потерпевшей, он, воспользовавшись удобным моментом, похитил серьги с бриллиантами, золотое кольцо с изумрудом и бриллиантами, золотую цепочку и кулон ручной работы, а также два золотых перстня. Похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18