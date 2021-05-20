В текущем году в полицию уже поступило 5 сообщений о выпадении детей из окон.

Выпадение из окна является одной из причин детского травматизма и смертности, особенно в летний период времени.В прошлом году в подразделения полиции Владимирской области поступило более 20 сообщений о выпадении из окон несовершеннолетних, в текущем году таких сообщений уже 5.19 мая в ОМВД России по Кольчугинскому району поступило сообщение о выпадении из окна мальчика 2018 года рождения. В результате происшествия ребенок с серьезными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.Сегодня, 20 мая, сообщение о выпадении из окна 11-месячного малыша поступило в ОМВД России по Петушинскому району.В настоящее время сотрудниками полиции во взаимодействии с представителями органов системы профилактики тщательным образом изучаются обстоятельства всех инцидентов, а также устанавливаются факты, которые могли стать причинами трагедий.Сотрудники полиции систематически проводят профилактическую работу, обращая внимание взрослых на необходимость предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности детей. К счастью, в прошлом и нынешнем году фактов падений со смертельным исходом не зафиксировано. Однако, взрослым важно постоянно помнить о том, что беспечное отношение и невнимательность к своему ребёнку могут обернуться трагедией для семьи и юридической ответственностью для родителей.Избежать трагического случая поможет соблюдение простых правил:❗ Не оставляйте ребенка дома без присмотра;❗Используйте на окнах решётки или специальные замки (блокираторы, детские замки, ограничители, цепочки);❗ Не оставляйте окна и балконные двери открытыми. Используйте верхние форточки или вертикальный режим проветривания;❗ Необходимо отодвинуть кровати, стулья и другие предметы мебели от окон. Это предотвратит случайное попадание малыша на подоконник;❗ Не показывайте ребёнку, как открывать окно. Чем позднее он научиться открывать окно самостоятельно, тем безопаснее будет его нахождение в квартире;❗ Помните, что москитная сетка не предназначена для защиты от падений. Она не выдерживает веса маленького ребёнка;❗ Не держите маленького ребёнка на руках у раскрытого окна. Ребёнок может вырваться, увидев что-нибудь интересное;❗ Объясните детям, что открытое окно – это опасно;❗ Предупредите, что на москитную сетку опираться нельзя!