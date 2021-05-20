20.05.2021

2021-05-20 17:25:05

Судогодская детская школа искусств отмечает свое 60-летие

В этом маленьком здании в центре города начинали заниматься ее первые ученики - всего 30 человек. Первый директор Анатолий Михайлович Ивченко работал более четверти века, создавая коллектив единомышленников. За 60 лет школа выпустила более 900 музыкантов. Для многих музыка стала делом жизни, профессией. Учащиеся ДШИ продолжали учиться в престижных вузах страны- Нижегородской консерватории, Российской академии музыки им. Гнесиных. Первые выпускники школы - сегодня уже преподаватели музыки. Сейчас в школе 4 филиала, кроме основных отделений еще и художественный, и хоровой классы, отделение эстрадного вокала. Учащиеся школы постоянно участвуют в музыкальных конкурсах и фестивалях, занимая призовые места.



Ольга Яблокова, директор Судогодской ДШИ: «В сентябре 2020 года школа переехала в новое здание, где детям созданы все условия для занятий. В ближайшее время школа будет оснащена новыми инструментами и нотами в рамках нацпроекта «Культура»».