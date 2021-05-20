Строительство учебного корпуса ведется на месте снесенного ветхого здания гимназии № 1518.

Строительство учебного корпуса ведется на месте снесенного ветхого здания гимназии № 1518.За последние 10 лет в Москве построили более 400 зданий образовательных учреждений: почти 300 детских садов и свыше 100 школ. В течение следующих трех лет в столице планируют возвести еще 90 таких объектов.Строительство учебного корпуса для гимназии № 1518 в Останкинском районе началось после того, как в городе начали смягчать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Согласно проекту, здание будет четырехэтажным, его площадь составит более девяти тысяч квадратных метров. Фасад оформят в контрастных цветах: светлые и темные оттенки разбавят яркими желтыми вставками.Учебный корпус на улице Цандерасмогут посещать 550 школьников. В здании оборудуют универсальные классы и группу свободного творчества, а также спортивный и актовый залы, конференц-зал, медицинский и пищевой блоки, специализированные классы, кабинет робототехники и другие помещения.Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что сейчас специалисты занимаются возведением надземной части здания и отделкой помещений. Открыть учебный корпус для школьников планируется в конце 2021 года, уточнил глава ведомства."Строительство учебных заведений — одна из важнейших социальных программ. С каждым годом оно становится масштабнее, объекты получают большую площадь и количество мест. Это связано с возрастающим числом москвичей, желающих отдать детей в садик или школу", – добавил Загрутдинов.В Москве развивается социальная инфраструктура благодаря программе "Мой район". Строятся не только новые школы и детские сады, но и объекты общественного транспорта, спортивные комплексы, благоустраиваются территории, создаются парки и скверы, рынки и ярмарки.Говоря о развитии Останкинского района, стоит отметить, что здесь приведен в порядок сквер имени Королева, Останкинский парк, 75 дворовых территорий и 10 спортивных площадок, высажено 554 дерева и более 3,6 тысячи кустарников, открыто 16 станций велопроката и 18 велопарковок, а также реконструирован кинотеатр "Космос".