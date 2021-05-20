Поддерживающий бывшего президента Украины Петра Порошенко политолог Алексей Голобуцкий дал совет действующему главе государства Владимиру Зеленскому.

Поддерживающий бывшего президента Украины Петра Порошенко политолог Алексей Голобуцкий дал совет действующему главе государства Владимиру Зеленскому.Виктор Медведчук – один из немногих на Украине политиков, который выражает интересы жителей восточной части страны. Кроме того, он неоднократно выступал в качестве посредника при обмене пленными между Киевом и ополчением Донбасса.Сейчас Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене. И даже если его будет невозможно бросить за решетку, то властям необходимо создать такие условия, чтобы он был вынужден уехать из страны, уверен украинский политолог Алексей Голобуцкий. В противном случае реакция общества будет острой, предупреждает он."Для радикальной патриотической части это будет звонок", – уверен политолог.Алексей Голобуцкий заявил, что на Украине работает "тьма субъектов", которые ведут подрывную деятельность в непростое для Украины время. И отсутствие строгой кары для Виктора Медведчука в таких условиях спровоцирует большие проблемы. Кроме того, такой исход станет сильным ударом по самой репутации власти.Отметим, в Украинских реалиях успела нормализоваться практика, при которой даже на тяжкие преступления закон закрывает глаза в том случае, если их совершил радикально настроенный националист. Тем временем за преступления, который воспринимаются как "пророссийские" – например, за ношение футболки с символикой СССР – грозит реальный срок.