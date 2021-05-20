В возрасте 84 лет ушел из жизни бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов, передает . Прикамьем он руководил четыре года – с 1996 по 2000 годы, став первым избранным главой региона в ..

В возрасте 84 лет ушел из жизни бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов, передает . Прикамьем он руководил четыре года – с 1996 по 2000 годы, став первым избранным главой региона в его современной истории. Нынешний руководитель Пермского края Дмитрий Махонин выразил свои соболезнования и напомнил, что на своем посту Геннадию Игумнову удалось добиться серьезных положительных сдвигов для жизни людей.