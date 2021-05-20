МО МВД России «Красносельское» г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Чужинова Александра Михайловича, 1953 года рождения...

МО МВД России «Красносельское» г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Чужинова Александра Михайловича, 1953 года рождения, который утром 19 мая текущего года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 60-70 лет, рост 175-180 см, спортивного телосложения.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 850-81-22 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8(926) 941-46-57