Следователи завели уголовное дело за убийство на 36-летнего жителя Александровского района. По версии Следкома, 16 мая 2021 года мужчина пришел в гости к соседке. Женщина была нетрезвой,

Следователи завели уголовное дело за убийство на 36-летнего жителя Александровского района. По версии Следкома, 16 мая 2021 года мужчина пришел в гости к соседке. Женщина была нетрезвой, приятель сделал ей замечание и попросил в течение часа навести порядок в квартире. Но хозяйка не отреагировала. Спустя час мужчина вернулся и, увидев, что ничего не изменилось, ударил